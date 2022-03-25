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В РФ заканчиваются крылатые ракеты, а значительное количество не срабатывают после запуска, - CNN

Фото: в РФ заканчиваются крылатые ракеты (zaxid/net)
Автор: Мария Кучерявец

У российских войск заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования. При этом достаточно большая доля из них демонстрирует высокую частоту отказов во время запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как информирует издание, ссылаясь на неназванного представителя Минобороны США, есть признаки того, что войска РФ пытаются сохранить "этот инвентарь" путем сокращения запасов точных управляемых боеприпасов.

Он также отмечает, что отказ в системе наведения российских высокоточных боеприпасов находится в диапазоне от 20% до 60%", что зависит от типа оружия и задания

Таким образом, как поясняет чиновник, ракета не долетает до цели или не взрывается при падении в 20-60% случаев.

Напомним, на этой неделе представители Министерства обороны США сообщили, что, по оценкам Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 30-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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