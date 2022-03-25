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У РФ закінчуються крилаті ракети, а значна кількість не спрацьовують після запуску, - CNN

Фото: в РФ закінчуються крилаті ракети (zaxid/net)
Автор: Марія Кучерявець

У російських військ закінчуються крилаті ракети повітряного базування. При цьому досить велика частка з них демонструє високу частоту відмов під час запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як інформує видання, посилаючись на неназваного представника Міноборони США, є ознаки того, що війська РФ намагається зберегти "цей інвентар" шляхом скорочення запасів точних керованих боєприпасів.

Він також зазначає, що відмова у системі наведення російських високоточних боєприпасів знаходиться в діапазоні від "20% до 60%", що залежить від типу зброї та завдання

Таким чином, як пояснює чиновник, ракета не долітає до мети або не вибухає при падінні в 20-60% випадків.

Нагадаємо, на цьому тижні представники Міністерства оборони США повідомили, що, за оцінками Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1100 ракет.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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