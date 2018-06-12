РФ захватила до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море, - Госрыбагентство

В Госрыбагентстве отметили важность промысла в Азовском море

Российская Федерация (РФ) после аннексии Крыма захватила до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море. Об этом аявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, сообщают "Крым.Реалии".

По словам Кравченко, до аннексии Россией Крыма вылов в Черном море составлял до 50 тысяч тонн.

"В связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Крыма. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов - доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", - заявил он.

При этом, Кравченко отметил важность промысла в Азовском море. Он добавил, что в этом году в Азовском море украинские субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тыс. тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Госрыбагентство установило запрет с начала июня на промышленный вылов креветок, мидий и рапанов в Черном море.