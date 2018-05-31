Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Черном море запретили промышленный вылов мидий и креветок

НовостиОбщество    31.05.2018 - 22:07
Иллюстративное фото (Pixabay/Detmold)
Иллюстративное фото (Pixabay/Detmold)

Вылов мидий и креветок запрещен на два месяца

Государственное Агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) установило запрет с начала июня на промышленный вылов креветок, мидий и рапанов в Черном море. Об этом говорится в приказе Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства.

Сообщается, что запрет будет действовать в течение двух месяцев, в частности, запрет продлится с 1 июня по 31 июля.

Отметим, что запрет не распространяется на лов мидий и рапанов скребками, сачками, щипцами, сбором руками в течение всего года.

Кроме того, с 1 июня по 31 июля в акватории Черного моря запрещен вылов креветок с помощью сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины будет обращаться в СНБО с призывом запретить вход российских судов во внутренние водные пути Украины.

Суд признал замглавы Госрыбагентства виновным в совершении админправонарушения В акваторию Черного моря вошла группа военных кораблей НАТО
Теги публикации: Черное море, Госрыбагентство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top