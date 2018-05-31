В Черном море запретили промышленный вылов мидий и креветок

Вылов мидий и креветок запрещен на два месяца

Государственное Агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) установило запрет с начала июня на промышленный вылов креветок, мидий и рапанов в Черном море. Об этом говорится в приказе Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства.

Сообщается, что запрет будет действовать в течение двух месяцев, в частности, запрет продлится с 1 июня по 31 июля.

Отметим, что запрет не распространяется на лов мидий и рапанов скребками, сачками, щипцами, сбором руками в течение всего года.

Кроме того, с 1 июня по 31 июля в акватории Черного моря запрещен вылов креветок с помощью сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины будет обращаться в СНБО с призывом запретить вход российских судов во внутренние водные пути Украины.