Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

РФ захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі, - Держрибагентство

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 15:28
Ілюстративне фото (twitter.com/YorukIsik)
Ілюстративне фото (twitter.com/YorukIsik)

У Держрибагентстві відзначили важливість промислу в Азовському морі

Російська Федерація (РФ) після анексії Криму захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі. Про це заявив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, повідомляють "Крим.Реалії".

За словами Кравченка, до анексії Росією Криму вилов у Чорному морі становив до 50 тисяч тонн.

"У зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилися на території Криму. Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів - доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на анексованій території", - заявив він.

При цьому, Кравченко відзначив важливість промислу в Азовському морі. Він додав, що в цьому році в Азовському морі українські суб'єкти господарювання виловили вже більше 37 тис. тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держрибагентство встановило заборону з початку червня на промисловий вилов креветок, мідій і рапанів в Чорному морі.

У МЗС розповіли подробиці поданого до суду ООН меморандуму щодо Росії Російські спецслужби використовують "єврейську карту" в Україні, - Климпуш-Цинцадзе
Теги публікації: Російська Федерація, Черное море, Госрыбагентство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся