РФ захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі, - Держрибагентство

У Держрибагентстві відзначили важливість промислу в Азовському морі

Російська Федерація (РФ) після анексії Криму захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі. Про це заявив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, повідомляють "Крим.Реалії".

За словами Кравченка, до анексії Росією Криму вилов у Чорному морі становив до 50 тисяч тонн.

"У зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилися на території Криму. Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів - доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на анексованій території", - заявив він.

При цьому, Кравченко відзначив важливість промислу в Азовському морі. Він додав, що в цьому році в Азовському морі українські суб'єкти господарювання виловили вже більше 37 тис. тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держрибагентство встановило заборону з початку червня на промисловий вилов креветок, мідій і рапанів в Чорному морі.