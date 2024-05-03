РФ захопить країни Балтії за сім днів, реакція НАТО буде довшою, - Скибицький

За його словами, найбільшим невідомим чинником війни є Європа. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву, вони теж зрештою виявляться під прицілом Росії.

"Росіяни візьму Прибалтику за сім днів. При цьому час реакції НАТО становить десять днів", - зазначив Скібіцький.

Він також зазначив, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил та корпусу морської піхоти Росії, якими колись лякали. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.

"Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", - додав він.