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РФ захватит страны Балтии за семь дней, реакция НАТО будет более длительной, - Скибицкий

Фото: представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация может захватить страны Балтии за семь дней, при этом реакция НАТО будет более длительной.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По его словам, самым большим неизвестным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России.

"Россияне возьму Прибалтику за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней", - отметил Скибицкий.

Он также отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", - добавил он.

 

 

 

Угрозы РФ странам Балтии

Напомним, ранее РФ и Беларусь обсуждали возможное нападение на Сувальский коридор – территорию Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью России. В ответ в Министерство иностранных дел Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручили ему ноту протеста.

На этом фоне в НАТО заявили, что Североатлантический альянс продолжает улучшать защиту стран Балтии. Но сейчас нет индикаторов, которые бы указывали на неизбежную войну. Отмечается, что за последние несколько лет Альянс сделал много шагов, чтобы улучшить защиту восточного фланга.

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