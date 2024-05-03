РФ захватит страны Балтии за семь дней, реакция НАТО будет более длительной, - Скибицкий

По его словам, самым большим неизвестным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России.

"Россияне возьму Прибалтику за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней", - отметил Скибицкий.

Он также отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", - добавил он.