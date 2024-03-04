У РФ заговорили про "незавершену денацифікацію" Німеччини. Берлін назвав це залякуванням

Німеччина не вперше чує від представників Росії заяви про "денацифікацію" і не піддається на ці залякування.
Про це заявив представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми не вперше чуємо подібне. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе", - сказав Вагнер.
Також офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, своєю чергою, назвав слова представника МЗС Росії абсурдом.
Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила на полях "Всесвітнього фестивалю молоді", що перехоплені переговори німецьких офіцерів показали "незавершеність денацифікації" Німеччини.
"Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця", - сказала вона.
За її словами, "якщо цей процес не буде зупинено", це призведе до "страшних наслідків для самої Німеччини".
Нещодавно диктатор Володимир Путін почав хизуватися зброєю, яку має Росія, зокрема й ракетами, які здатні нести ядерний заряд. Він погрожував "продемонструвати" міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які нібито здатні пролітати 18 тисяч кілометрів.
У Держдепі сказали, що США вже попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї. Погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні.
А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Путін погрожує країнам Європи абсолютно серйозно. Ракети "Іскандер" можуть долетіти аж до Берліна. Тому західні союзники повинні посилити допомогу Україні.
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