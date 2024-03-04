В РФ заговорили о "незавершенной денацификации" Германии. Берлин назвал это запугиванием

Германия не впервые слышит от представителей России заявления о "денацификации" и не поддается на эти запугивания.
Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы не впервые слышим подобное. Мы не поддаемся на подобные запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", - сказал Вагнер.
Также официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, назвал слова представителя МИД России абсурдом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях "Всемирного фестиваля молодежи", что перехваченные переговоры немецких офицеров показали "незавершенность денацификации" Германии.
"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца", - сказала она.
По ее словам, "если этот процесс не будет остановлен", это приведет к "страшным последствиям для самой Германии".
Недавно диктатор Владимир Путин начал хвастаться оружием, которое имеет Россия, в том числе и ракетами, которые способны нести ядерный заряд. Он угрожал "продемонстрировать" межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые якобы способны пролетать 18 тысяч километров.
В Госдепе сказали, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина безответственны.
А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Путин угрожает странам Европы совершенно серьезно. Ракеты "Искандер" могут долететь до Берлина. Поэтому западные союзники должны усилить помощь Украине.
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