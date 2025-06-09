У Путіна фантазують про "буферну зону" на Дніпропетровщині: в ЦПД відреагували

Фейковий "наступ" росіян на Дніпропетровщину

У Росії не вперше заявляють про нібито просування вглиб Дніпропетровської області.

Ще в травні 2025 року там повідомляли, буцімто війська РФ перетнули адміністративний кордон з Донеччиною біля Новомиколаївки. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак тоді наголосив, що це черговий фейк, спрямований на дестабілізацію.

Уже 8 червня в Росії знову заговорили про “наступ” на Дніпропетровщину. Представник Генштабу Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна спростував ці заяви, назвавши їх дезінформацією.

Дані мапи DeepState також не підтверджують виходу армії РФ на адміністративний кордон області.

У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.

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