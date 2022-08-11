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В РФ задумались о паспортах для неграждан в Балтии. Латвия угрожает депортацией

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Рига, Четверг 11 августа 2022 16:36
В РФ задумались о паспортах для неграждан в Балтии. Латвия угрожает депортацией Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Юлия Бойко

Латвия пригрозила выдворением из страны жителям, которые воспользуются упрощенным порядком предоставления гражданства Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Отметим, на днях глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что осенью парламент может рассмотреть возможность предоставления гражданства России русским в странах Балтии, которые находятся в статусе неграждан.

"В этом случае новоиспеченные граждане России не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть Латвию, в соответствии с чем необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", - заявил Ринкевичс.

Статус неграждан распространен в Латвии и Эстонии. Он предоставлялся бывшим гражданам СССР, которые переселились в 1940-1989 годах, и их детям, которые родились до 1992 года. Число неграждан постоянно сокращается в процессе натурализации. Они имеют право легально проживать в этих странах, не запрашивая вид на жительство.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выдает на новооккупированных территориях Украины паспорта без прописки, но эти "документы" не дают таких же прав, как у россиян.

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