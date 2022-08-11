У РФ задумалися про паспорти для негромадян в Балтії. Латвія погрожує депортацією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевічса.

Зазначимо, днями голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що восени парламент може розглянути можливість надання громадянства Росії росіянам у країнах Балтії, які перебувають у статусі негромадян.

"У цьому випадку новоспечені громадяни Росії не зможуть отримати посвідку на проживання і матимуть залишити Латвію, відповідно до чого необхідно буде внести відповідні роз'яснення в національне законодавство", - заявив Рінкевічс.

Статус негромадян поширений в Латвії та Естонії. Він надавався колишнім громадянам СРСР, які переселилися в 1940-1989 роках, і їхнім дітям, які народилися до 1992 року. Число негромадян постійно скорочується в процесі натуралізації. Вони мають право легально проживати в цих країнах, не запитуючи вид на проживання.