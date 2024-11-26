РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - "Схеми"

Журналісти проаналізували серійні номери літаків в угоді тих часів та дані з міжнародних авіареєстрів. Їх співставили з номерами бомбардувальників, які використовує РФ.

З'ясувалось, що мінімум шість переданих Україною літаків Ту-160 знаходяться у бойовому складі російської армії.

Окрім цього було встановлено особи російських льотчиків, які були призначені керувати українськими бомбардувальниками. Саме ці особи можуть бути причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

Всього, журналісти "Схем" змогли ідентифікувати десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії:

"Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10");

"Василь Сенько" ("11");

"Олександр Новиков" ("12");

"Володимир Судець" ("15");

"Олексій Плохов" ("16");

"Андрій Туполев" ("18");

"Ігор Сікорський" ("22").

Зазначається що мінімум шість з цих літаків нині перебувають у бойовому складі армії РФ.

Журналісти також виявили три Ту-95МС: це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" - такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.