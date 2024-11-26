РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - "Схемы"

Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении тех времен и данные международных авиареестров. Их сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ.

Выяснилось, что минимум шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии.

Кроме этого, были установлены лица российских летчиков, которые были назначены руководить украинскими бомбардировщиками. Именно эти лица могут быть причастны к массированным ракетным ударам по Украине.

Всего журналисты "Схем" смогли идентифицировать десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию:

"Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10");

"Василий Сенько" ("11");

"Александр Новиков" ("12");

"Владимир Судец" ("15");

"Алексей Плохов" ("16");

"Андрей Туполев" ("18");

"Игорь Сикорский" ("22").

Отмечается, что минимум шесть из этих самолетов в настоящее время находятся в боевом составе армии РФ.

Журналисты также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" – такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.