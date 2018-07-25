РФ задерживает иностранные суда, которые идут в украинские порты по Керченскому проливу

Продолжительность задержки в отдельных случаях составляет до трех суток

Российская Федерация (РФ) начала задерживать иностранные суда, которые идут в украинские порты через Керченский пролив. Об этом сегодня во время пресс-конференции "Гибридная блокада Азовского моря: текущее состояние, возможные сценарии и способы противодействия" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы, полковник Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

"Российская Федерация сейчас начала задерживать иностранные суда, которые идут в украинские порты по Керченскому проливу, затягивая время предоставления разрешений переправы именно через Керченский пролив", - сообщил он.

По его словам, есть информация, что иногда время такой задержки иностранных судов составляет до трех суток.

"Конечно, в частности, это все влияет на экономическую привлекательность Украины", - добавил Слободян.

Напомним, что 24 июля ФСБ России задержала 5 иностранных судов в Азовском море. Береговая охрана ФСБ РФ вечером 23.07.18 примерно в 19:00 задержала на расстоянии 14 миль / 26 км на юго-запад от оконечности Бердянской косы болгарский сухогруз EVALUNA.