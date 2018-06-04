В РФ задержали гражданина Украины, - МИД

В МИД выясняют обстоятельства задержания украинца в России
В Российской Федерации (РФ) задержали гражданина Украины. Об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца.
"Получено официальное сообщение правоохранительных органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", - написала она.
Получено официаль сообщения органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. С'ясовуємо обстоятельства, требуем встречи консула— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что в Российской Федерации (РФ) заблокировали перевод средств на счет украинского политзаключенного Павла Гриба. Как сообщил его отец, деньги Павлу необходимы, чтобы покупать лекарства и продукты питания.