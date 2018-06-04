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В РФ задержали гражданина Украины, - МИД

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 12:10
Фото: Марьяна Беца (Twitter.com/MFA of Ukraine)
Фото: Марьяна Беца (Twitter.com/MFA of Ukraine)

В МИД выясняют обстоятельства задержания украинца в России

В Российской Федерации (РФ) задержали гражданина Украины. Об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца.

"Получено официальное сообщение правоохранительных органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Российской Федерации (РФ) заблокировали перевод средств на счет украинского политзаключенного Павла Гриба. Как сообщил его отец, деньги Павлу необходимы, чтобы покупать лекарства и продукты питания.

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Теги публикации: МИД Украины, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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