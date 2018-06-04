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У РФ затримали громадянина України, - МЗС

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 12:10
Фото: Мар'яна Беца (Twitter.com/MFA of Ukraine)
Фото: Мар'яна Беца (Twitter.com/MFA of Ukraine)

У МЗС з'ясовують обставини затримання українця у Росії

У Російській Федерації (РФ) затримали громадянина України. Про це у Тwitter повідомила речниця Міністерства закордонних справ України (МЗС) Мар'яна Беца.

"Отримано офіційне повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Російській Федерації (РФ) заблокували переказ коштів на рахунок українського політв'язня Павла Гриба. Як повідомив його батько, гроші Павлу необхідні, щоб купувати ліки та продукти харчування.

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Теги публікації: МЗС, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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