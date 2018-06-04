У РФ затримали громадянина України, - МЗС

У МЗС з'ясовують обставини затримання українця у Росії
У Російській Федерації (РФ) затримали громадянина України. Про це у Тwitter повідомила речниця Міністерства закордонних справ України (МЗС) Мар'яна Беца.
"Отримано офіційне повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула", - написала вона.
Отримано офіц повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Російській Федерації (РФ) заблокували переказ коштів на рахунок українського політв'язня Павла Гриба. Як повідомив його батько, гроші Павлу необхідні, щоб купувати ліки та продукти харчування.