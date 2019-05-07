У РФ затримали чотири людини по справі про забруднення нафти в "Дружбі"

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У РФ заявили, що матеріали перевірки передані в Генеральну прокуратуру

Чотири людини затримані і поміщені в СІЗО по кримінальній справі про забруднення нафти в трубопроводі "Дружба". Про це заявив голова Міненерго РФ Олександр Новак, повідомляють росЗМІ.

За словами міністра, матеріали перевірки передані в Генеральну прокуратуру, по справі працюють ФСБ РФ і Слідчий комітет.

"За підсумками перевірки знайдено джерело забруднення - це вузол обліку "Лопатіно" в Самарській області. Слідчі дії виявили групу компаній, які здійснювали незаконну діяльність і здачу в систему некондиційної нафти з використанням в наднормативному кількості хлорорганічних сполук", - повідомив він.

РБК-Україна писало, що 30 квітня Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту.За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінальної середньорічного завантаження.

Також гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко заявляв, що відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба" можна буде до кінця першої декади травня.