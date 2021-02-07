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В РФ задержали 4 участников белорусских протестов. Минск добивается их экстрадиции

Автор: Юлия Струк

На территории России задержали четверо граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных.

Об этом в интервью провластному изданию "Беларусь сегодня" рассказал начальник международно-правового отдела СК страны Михаил Вавуло.

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По его словам, задержанные обвиняются в "оказании сопротивления сотрудникам милиции" и в "участии в организации массовых беспорядков". Имен протестующих Вавуло не озвучил.

Указано, что власти республики уже направили в РФ документы на экстрадицию своих граждан, но пока они находятся в стадии рассмотрения.

Из интервью чиновника следует, что многие участники протестных акций бегут от преследований из Беларуси в Россию, так как границ между странами фактически нет.

Напомним, Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Белорусский Следком направил польской стороне соответствующие документы.

Как писало РБК-Украина, в ноябре прошлого года основателей Neхta Путило и Протасевича обвинили в разжигании социальной вражды к представителям власти и правоохранителям. Тогда белорусский режим объявил Путило и Протасевича в розыск.

Так, в списке политзаключенных белорусского правозащитного центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.

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