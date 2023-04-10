РФ з-під Вугледару перекидає техніку в район Бахмута та Донецька, - радник мера Маріуполя

Росіяни почали перекидати свою техніку та боєкомплект з-під Вугледару в бік Донецька та Бахмута. Частину техніки відправляють в Новоазовськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Зафіксовано перекидання військової техніки та рух військових колон з БК по трасі Новоазовськ/Тельманово-Гранітне-Волноваха", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також окупанти рухаються з напряму Вугледар/Волноваха в напрям Донецьк та Новоазовськ.
"На Новоазовськ продовжила рух техніка, що потребує ремонту. Все інше на розвилці пішло на північ області. Звідти можливо два пункти призначення - Донецьк, або в об’їзд Донецьку на Іловайськ та далі в напрям Бахмуту", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, що російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України.
Сили оборони виснажили підрозділи ПВК "Вагнера" у Бахмуті, тому противник вимушений залучати спецпризначенців та десантників.
Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".
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