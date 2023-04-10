РФ з-під Вугледару перекидає техніку в район Бахмута та Донецька, - радник мера Маріуполя

"Зафіксовано перекидання військової техніки та рух військових колон з БК по трасі Новоазовськ/Тельманово-Гранітне-Волноваха", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також окупанти рухаються з напряму Вугледар/Волноваха в напрям Донецьк та Новоазовськ.

"На Новоазовськ продовжила рух техніка, що потребує ремонту. Все інше на розвилці пішло на північ області. Звідти можливо два пункти призначення - Донецьк, або в об’їзд Донецьку на Іловайськ та далі в напрям Бахмуту", - додав Андрющенко.