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РФ з-під Вугледару перекидає техніку в район Бахмута та Донецька, - радник мера Маріуполя

Фото: РФ з-під Вугледару перекидає техніку в район Бахмута та Донецька (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни почали перекидати свою техніку та боєкомплект з-під Вугледару в бік Донецька та Бахмута. Частину техніки відправляють в Новоазовськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зафіксовано перекидання військової техніки та рух військових колон з БК по трасі Новоазовськ/Тельманово-Гранітне-Волноваха", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також окупанти рухаються з напряму Вугледар/Волноваха в напрям Донецьк та Новоазовськ.

"На Новоазовськ продовжила рух техніка, що потребує ремонту. Все інше на розвилці пішло на північ області. Звідти можливо два пункти призначення - Донецьк, або в об’їзд Донецьку на Іловайськ та далі в напрям Бахмуту", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України.

Сили оборони виснажили підрозділи ПВК "Вагнера" у Бахмуті, тому противник вимушений залучати спецпризначенців та десантників.

Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

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