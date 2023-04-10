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РФ из-под Угледара перебрасывает технику в район Бахмута и Донецка, - советник мэра Мариуполя

Фото: РФ из-под Угледара перебрасывает технику в район Бахмута и Донецка (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне начали перебрасывать свою технику и боекомплект из-под Угледара в сторону Донецка и Бахмута. Часть техники отправляют в Новоазовск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Зафиксировано перебрасывание военной техники и движение военных колонн с БК по трассе Новоазовск/Тельманово-Гранитное-Волноваха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также оккупанты двигаются из направления Угледар/Волноваха в направление Донецк и Новоазовск.

"На Новоазовск продолжила движение техника, нуждающаяся в ремонте. Все остальное на развилке пошло на север области. Оттуда возможно два пункта назначения - Донецк, или в объезд Донецка на Иловайск и дальше в направление Бахмута", - добавил Андрющенко.

Напомним, что российские военные одновременно ведут наступление по четырем направлениям на востоке Украины.

Силы обороны истощили подразделения ЧВК "Вагнера" в Бахмуте, поэтому противник вынужден привлекать спецназовцев и десантников.

Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

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