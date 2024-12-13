РФ, ймовірно, почала виводити свої сили з Сирії: з'явились супутникові знімки

Як пише видання, зроблені компаніями Maxar і Planet Labs знімки свідчать про збільшення кількості наземної техніки на авіабазі Хмеймім. Туди прибули кілька великих транспортних літаків. Окрім того, на базі було помічено демонтаж російських вертольотів і засобів протиповітряної оборони.

Саме ці фактори вказують на те, що війська РФ збираються там для відходу. Зокрема, анонімний український чиновник розповів FT, що Москва, ймовірно, виводить значну кількість техніки з країни. Але невідомо, чи є ця активність початком часткового або повного виведення.

"Цей процес може свідчити про повний вихід Росії з Сирії, але занадто рано робити остаточні висновки", - заявив старший науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Водночас у Кремлі заявили, що перебування російських військ у Сирії залежатиме від переговорів з новим тимчасовим урядом у Дамаску.

У FT вважають, Росія може запропонувати новому уряду Сирії гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуваються в Африці. Колишній високопосадовець Росії заявив Financial Times, що Росія налагоджує стосунки з новим сирійським урядом з "дружбою та любов’ю".

Зокрема супутникові знімки Maxar зафіксували на авіабазі Хмеймім два літаки Ан-124. Наразі вони є найбільшим важким транспортним літаком у світі і можуть перевозити близько 150 тонн вантажу.

На землі також перебували три транспортних літаки Іл-76. На знімках видно три літаки Ан-32 та один Ан-72, менші моделі транспортних літаків.

Падіння режиму Асада у Сирії

У листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.