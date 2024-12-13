РФ, вероятно, начала выводить свои силы из Сирии: появились спутниковые снимки

Как пишет издание, сделанные компаниями Maxar и Planet Labs снимки свидетельствуют об увеличении количества наземной техники на авиабазе Хмеймим. Туда прибыли несколько крупных транспортных самолетов. Кроме того, на базе был замечен демонтаж российских вертолетов и средств противовоздушной обороны.

Именно эти факторы указывают на то, что войска РФ собираются там для отхода. В частности, анонимный украинский чиновник рассказал FT, что Москва, вероятно, выводит значительное количество техники из страны. Но неизвестно, является ли эта активность началом частичного или полного вывода.

"Этот процесс может свидетельствовать о полном выходе России из Сирии, но слишком рано делать окончательные выводы", - заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

В то же время в Кремле заявили, что пребывание российских войск в Сирии будет зависеть от переговоров с новым временным правительством в Дамаске.

В FT считают, Россия может предложить новому правительству Сирии деньги, энергоносители или золото и бриллианты, которые добываются в Африке. Бывший высокопоставленный чиновник России заявил Financial Times, что Россия налаживает отношения с новым сирийским правительством с "дружбой и любовью".

В частности спутниковые снимки Maxar зафиксировали на авиабазе Хмеймим два самолета Ан-124. Сейчас они являются крупнейшим тяжелым транспортным самолетом в мире и могут перевозить около 150 тонн груза.

На земле также находились три транспортных самолета Ил-76. На снимках видно три самолета Ан-32 и один Ан-72, меньшие модели транспортных самолетов.

Падение режима Асада в Сирии

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.