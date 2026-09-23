РФ вже програла війну, але Кремль не визнає поразку через страх помсти, - президент Литви

Погрози Литві

Як відомо, Лива є однією з країн Балтії, куди може вторгнутись РФ, тим паче про це свідчать не лише провокації з дронами, а й дані розвідки. Тому країна підготувала план евакуації населення до Польщі у випадку агресії Москви.

Ще повідомлялось, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Литві наслідками у разі розміщення на її території будь-якої зброї, зокрема ядерної.

Він сказав, що Литва у такому разі зникне з мапи світу, "ставши радіоактивним попелом".

Вільнюс відреагував на погрози РФ ядерною зброєю. Про це в матеріалі РБК-Україна.