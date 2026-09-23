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РФ уже проиграла войну, но Кремль не признает поражение из-за страха мести, - президент Литвы

06:07 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: литовский президент Гитанас Науседа (Getty Images)

Российское руководство проиграло войну, но не признает этого из-за страха неизбежной ответственности - как юридической, так и перед собственным народом, который может мстить.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на Генассамблее ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир его выступления.

"Формально это еще не называют поражением, но, по сути, Россия уже проиграла эту войну. Однако ее руководство не решается признать поражение, опасаясь международной юридической ответственности и возможной мести со стороны собственного народа", - заявил Науседа.

Он добавил также, что по мере приближения неизбежной ставки растут, а кремлевский режим все больше оказывается загнанным в угол.

Угрозы Литве

Как известно, Лива является одной из стран Балтии, куда может вторгнуться РФ, тем более об этом свидетельствуют не только провокации с дронами, но и данные разведки. Потому страна подготовила план эвакуации населения в Польшу в случае агрессии Москвы.

Еще сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Литве последствиями в случае размещения на его территории любого оружия, в том числе ядерного.

Он сказал, что Литва в этом случае исчезнет с карты мира, "став радиоактивным пеплом".

Вильнюс отреагировал на угрозы РФ ядерным оружием. Об этом в материале РБК-Украина.

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