РФ уже проиграла войну, но Кремль не признает поражение из-за страха мести, - президент Литвы

Угрозы Литве

Как известно, Лива является одной из стран Балтии, куда может вторгнуться РФ, тем более об этом свидетельствуют не только провокации с дронами, но и данные разведки. Потому страна подготовила план эвакуации населения в Польшу в случае агрессии Москвы.

Еще сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Литве последствиями в случае размещения на его территории любого оружия, в том числе ядерного.

Он сказал, что Литва в этом случае исчезнет с карты мира, "став радиоактивным пеплом".

Вильнюс отреагировал на угрозы РФ ядерным оружием. Об этом в материале РБК-Украина.