РФ вже програла війну, але Кремль не визнає поразку через страх помсти, - президент Литви
Російське керівництво програло війну, але не визнає цього через страх неминучої відповідальності - як юридичної, так і перед власним народом, який може мститись.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час виступу на Генасамблеї ООН, передає РБК-Україна з посиланням на ефір його виступу.
"Формально це ще не називають поразкою, але по суті Росія вже програла цю війну. Проте її керівництво не наважується визнати поразку, побоюючись міжнародної юридичної відповідальності та можливої помсти з боку власного народу", - заявив Науседа.
Він додав також, що в міру наближення неминучого ставки зростають, а кремлівський режим дедалі більше опиняється загнаним у кут.
Погрози Литві
Як відомо, Лива є однією з країн Балтії, куди може вторгнутись РФ, тим паче про це свідчать не лише провокації з дронами, а й дані розвідки. Тому країна підготувала план евакуації населення до Польщі у випадку агресії Москви.
Ще повідомлялось, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Литві наслідками у разі розміщення на її території будь-якої зброї, зокрема ядерної.
Він сказав, що Литва у такому разі зникне з мапи світу, "ставши радіоактивним попелом".
Вільнюс відреагував на погрози РФ ядерною зброєю. Про це в матеріалі РБК-Україна.