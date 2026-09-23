РФ вже програла війну, але Кремль не визнає поразку через страх помсти, - президент Литви

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Російське керівництво програло війну, але не визнає цього через страх неминучої відповідальності - як юридичної, так і перед власним народом, який може мститись.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час виступу на Генасамблеї ООН, передає РБК-Україна з посиланням на ефір його виступу.

"Формально це ще не називають поразкою, але по суті Росія вже програла цю війну. Проте її керівництво не наважується визнати поразку, побоюючись міжнародної юридичної відповідальності та можливої помсти з боку власного народу", - заявив Науседа. Він додав також, що в міру наближення неминучого ставки зростають, а кремлівський режим дедалі більше опиняється загнаним у кут.