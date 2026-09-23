РФ уже проиграла войну, но Кремль не признает поражение из-за страха мести, - президент Литвы

Российское руководство проиграло войну, но не признает этого из-за страха неизбежной ответственности - как юридической, так и перед собственным народом, который может мстить.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на Генассамблее ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир его выступления.

Он добавил также, что по мере приближения неизбежной ставки растут, а кремлевский режим все больше оказывается загнанным в угол.

"Формально это еще не называют поражением, но, по сути, Россия уже проиграла эту войну. Однако ее руководство не решается признать поражение, опасаясь международной юридической ответственности и возможной мести со стороны собственного народа", - заявил Науседа.

Угрозы Литве

Как известно, Лива является одной из стран Балтии, куда может вторгнуться РФ, тем более об этом свидетельствуют не только провокации с дронами, но и данные разведки. Потому страна подготовила план эвакуации населения в Польшу в случае агрессии Москвы.

Еще сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Литве последствиями в случае размещения на его территории любого оружия, в том числе ядерного.

Он сказал, что Литва в этом случае исчезнет с карты мира, "став радиоактивным пеплом".

Вильнюс отреагировал на угрозы РФ ядерным оружием. Об этом в материале РБК-Украина.