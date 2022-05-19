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РФ высылает 85 европейских дипломатов

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Четверг 19 мая 2022 07:50
РФ высылает 85 европейских дипломатов Фото: Россия объявила персонами нон грата 85 европейских дипломатов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство иностранных дел РФ объявило 85 европейских дипломатов "персонами нон грата", реагируя таким образом на высылку десятков российских дипломатов в ряде стран ЕС.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД РФ.

Среди высланных из Москвы дипломатов 24 - из Италии, 27 - из Испании и 34 - из Франции.

Внешнеполитическое ведомство в среду вызвало послов этих государств - Италии в РФ Джорджио Стараче, Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса, Франции в Москве Пьера Леви - чтобы уведомить "об ответных мерах" в связи с высылкой своих дипломатов.

  • Представителю Италии выразили "решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей в отношении выдворенных из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах".

Так, РФ обязала "в качестве ответной меры" покинуть территорию страны 24 сотрудником итальянских дипломатических и консульских учреждений в течение 8 дней.

  • Послу Испании был заявлен "решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании "persona non grata"" и было подчеркнуто, что "этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях".

Из РФ обязали выехать 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге в течение 7 дней.

  • Представителю Франции заявили "решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции "persona nоn grata".

В МИД РФ требуют покинуть страну 34 сотрудникам французских дипломатических учреждений в России в двухнедельный срок.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Испания решила выслать около 25 сотрудников российского посольства, которые представляли опасность для безопасности страны.

Также мы писали о том, что 11 апреля Франция выслала 6 сотрудников посольства России в Париже, поскольку они подозреваются в шпионаже "под дипломатическим прикрытием".

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