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РФ висилає 85 європейських дипломатів

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Четвер 19 травня 2022 07:50
РФ висилає 85 європейських дипломатів Фото: Росія оголосила персонами нон грата 85 європейських дипломатів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство закордонних справ РФ оголосило 85 європейських дипломатів "персонами нон грата", реагуючи таким чином на висилку десятків російських дипломатів у ряді країн ЄС.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС РФ.

Серед висланих з Москви дипломатів 24 - з Італії, 27 - з Іспанії та 34 - з Франції.

Зовнішньополітичне відомство в середу викликало послів цих держав - Італії у РФ Джорджіо Стараче, Іспанії в Москві Маркоса Гомеса Мартінеса, Франції в Москві П'єра Леві - щоб повідомити "про заходи у відповідь" у зв'язку з висилкою своїх дипломатів.

  • Представнику Італії висловили "рішучий протест у зв'язку з відверто ворожими та нічим не мотивованими діями італійської влади щодо видворених з країни 30 співробітників російської дипломатичної місії на Апеннінах".

Так, РФ зобов'язала "в якості заходу у відповідь" покинути територію країни 24 співробітником італійських дипломатичних і консульських установ протягом 8 днів.

  • Послу Іспанії був заявлений "рішучий протест у зв'язку з провокаційним оголошенням офіційним Мадридом 27 співробітників російських закордонних установ в Іспанії "persona non grata"" і було наголошено, що "цей недружній крок негативно відіб'ється на російсько-іспанських відносинах".

З РФ зобов'язали виїхати 27 співробітників посольства Іспанії в Москві і генконсульства в Санкт-Петербурзі протягом 7 днів.

  • Представнику Франції заявили "рішучий протест у зв'язку з провокаційним і нічим не обґрунтованим рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції "persona поп grata".

У МЗС РФ вимагають покинути країну 34 співробітникам французьких дипломатичних установ в Росії у двотижневий термін.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня Іспанія вирішила вислати близько 25 співробітників російського посольства, які становили небезпеку для безпеки країни.

Також ми писали про те, що 11 квітня Франція вислала 6 співробітників посольства Росії у Парижі, оскільки вони підозрюються в шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".

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