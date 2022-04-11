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Уличены в шпионаже. Франция высылает шесть российских дипломатов

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Париж, Понедельник 11 апреля 2022 23:55
Уличены в шпионаже. Франция высылает шесть российских дипломатов Посольство РФ в Париже (Фото: imgur.com)
Автор: Константин Широкун

Согласно заявлению министерства иностранных дел Франции, опубликованному в понедельник, Франция высылает шестерых сотрудников посольства России во Франции, подозреваемых в шпионаже «под дипломатическим прикрытием».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности Франции раскрыло в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами. Шесть российских дипломатов, которые занимались разведывательной деятельностью, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в кратчайшие сроки. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поздравил в своих соцсетях причастных к раскрытию дела французских агентов безопасности.

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