Уличены в шпионаже. Франция высылает шесть российских дипломатов
Согласно заявлению министерства иностранных дел Франции, опубликованному в понедельник, Франция высылает шестерых сотрудников посольства России во Франции, подозреваемых в шпионаже «под дипломатическим прикрытием».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности Франции раскрыло в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами. Шесть российских дипломатов, которые занимались разведывательной деятельностью, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в кратчайшие сроки. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поздравил в своих соцсетях причастных к раскрытию дела французских агентов безопасности.
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