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РФ выступила против встречи в нормандском формате без закрепления "формулы Штайнмайера"

НовостиПолитика    29.05.2018 - 15:14
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров настаивает на внесении "формулы Штайнмайера" в дорожную карту по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает против новых встреч в нормандском формате по Донбассу без закрепления так называемой "формулы Штайнмайера". Об этом сообщают российские СМИ.

"Я убежден, что пока "формула Штайнмайера" не будет положена на бумагу, дальнейшие встречи министров будут выглядеть карикатурой, потому что игнорируются прямые указания президентов", - заявил Лавров.

Он также добавил, что "формула Штайнмайера" по Донбассу обсуждается с 2015 года.

Отметим, данная формула определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов. После публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов в случае признания их демократическими особый статус предлагалось закрепить на законодательном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД стран "нормандской четверки" начали подготовку к встрече на высшем уровне.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, нормандский формат, Лавров  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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