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Інтерв'ю

РФ виступила проти зустрічі в нормандському форматі без закріплення "формули Штайнмайєра"

НовиниПолітика    29.05.2018 - 15:14
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров наполягає на внесенні "формули Штайнмайєра" до дорожньої карту по Донбасу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступає проти нових зустрічей в нормандському форматі по Донбасу без закріплення так званої "формули Штайнмайєра". Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Я переконаний, що поки "формула Штайнмайєра" не буде покладена на папір, подальші зустрічі міністрів будуть виглядати карикатурою, тому що ігноруються прямі вказівки президентів", - заявив Лавров.

Він також додав, що "формула Штайнмайєра" по Донбасу обговорюється з 2015 року.

Зазначимо, ця формула визначає механізм набуття чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окупованих районах Донецької та Луганської областей на тимчасовій основі в день виборів. Після публікації звіту ОБСЄ про підсумки виборів у разі визнання їх демократичними особливий статус пропонувалося закріпити на законодавчому рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави МЗС країн "нормандської четвірки" розпочали підготовку до зустрічі на найвищому рівні.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, нормандский формат, Лавров  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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