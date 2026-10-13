РФ ввечері атакувала Київ шістьма балістичними ракетами
Вибухи у Києві в понеділок ввечері пролунали через запуск Росією кількох балістичних ракет, тип яких поки ще уточнюється. Загалом було зафіксовано шість повітряних цілей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у Повітряних Силах України.
"О 22.10 ворог завдав удару по столиці попередньо 6-ма балістичними ракетами (тип уточнюється) по кількох районах Києва", - повідомили в ПС.
Відомо, що балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на столицю.
Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються, додали в ПС.
Атака на Харків
Крім того, противник атакував Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 "Бандероль".
"Інформація уточнюється і буде оприлюднена у ранішньому зведенні", - підсумували в Повітряних Силах..
Нагадаємо, 12 жовтня увечері у Києві пролунали вибухи. Їх було чути до оголошення повітряної тривоги. Атака була здійснена на мирну Дарницю, а саме постраждала 25-поверхівка.
Загинула жінка, четверо постраждалих. У дворі будинку палали авто.
Пізно ввечері понеділка мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Дніпровському районі був "приліт" ракети по об'єкту транспортної інфраструктури.
Обстріл Харкова
Є подробиці і щодо Харкова. Там "Бандеролями" РФ вдарила по Холодногірському району. Наслідки - у обласному центрі є влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні будівлі.
У результаті виникла пожежа, було пошкоджено більше шести приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес.