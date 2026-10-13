РФ вечером атаковала Киев шестью баллистическими ракетами

Взрывы в Киеве в понедельник вечером прозвучали из-за запуска Россией нескольких баллистических ракет, тип которых пока еще уточняется. В общей сложности было зафиксировано шесть воздушных целей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказали в Воздушных Силах Украины.

"В 22.10 враг нанес удар по столице предварительно 6 баллистическими ракетами (тип уточняется) по нескольким районам Киева", - сообщили в ПС.



Известно, что баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами во время атаки на столицу.

Информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются, добавили в ПС.

Атака на Харьков

Кроме того, противник атаковал Харьков девятью бораживающими боеприпасами S-8000 "Бандероль".



"Информация уточняется и будет обнародована в утренней сводке", - подытожили в Воздушных Силах.