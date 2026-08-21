РФ втретє за добу атакувала Київ: спалахнула пожежа на складі, є постраждалий

Увечері 20 серпня російська атака викликала пожежу на складській будівлі у Голосіївському районі Києва. Займання на площі 400 кв. м рятувальники ліквідували вже після опівночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

Наслідки повторної атаки

Вогонь вдалося швидко локалізувати

Увечері 20 серпня російські війська вкотре атакували Київ. Внаслідок повторного удару спалахнула складська будівля у Голосіївському районі столиці.

Площа загоряння становила 400 кв. м. Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу о 00.07 21 серпня.

Ця атака стала вже третьою спробою російських військ завдати удару по Києву протягом однієї доби.

Фото: ДСНС

Є постраждалий

Число жертв залишається високим

Внаслідок пригоди в Голосіївському районі постраждала одна людина.

Загалом наслідки російських атак на Київ, що почалися в ніч проти 20 серпня, виявилися тяжкими.

За даними на момент повідомлення, загинули 16 людей, ще 42 отримали поранення. Крім того, рятувальникам вдалося вивести з небезпеки 12 людей.

Роботи з ліквідації наслідків російських ударів все ще продовжуються.