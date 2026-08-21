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РФ в третий раз за сутки атаковала Киев: вспыхнул пожар на складе, есть пострадавший

09:28 21.08.2026 Пт
2 мин
Столица пережила новую атаку врага
aimg Анастасия Никончук
РФ в третий раз за сутки атаковала Киев: вспыхнул пожар на складе, есть пострадавший Фото: обстрел Киева (ГСЧС)
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Вечером 20 августа российская атака вызвала пожар на складском здании в Голосеевском районе Киева. Возгорание на площади 400 кв. м спасатели ликвидировали уже после полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

Последствия повторной атаки

Огонь удалось быстро локализовать

Вечером 20 августа российские войска в очередной раз атаковали Киев. В результате повторного удара загорелось складское здание в Голосеевском районе столицы.

Площадь возгорания составила 400 кв. м. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в 00:07 21 августа.

Эта атака стала уже третьей попыткой российских войск нанести удар по Киеву в течение одних суток.

Фото: ГСЧС

Есть пострадавший

Число жертв остается высоким

В результате происшествия в Голосеевском районе пострадал один человек.

В целом последствия российских атак на Киев, начавшихся в ночь против 20 августа, оказались тяжелыми.

По данным на момент сообщения, погибли 16 человек, еще 42 получили ранения. Кроме того, спасателям удалось вывести из опасности 12 человек.

Работы по ликвидации последствий российских ударов все еще продолжаются.

Напоминаем, что в ночь на 20 августа российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Атака привела к гибели людей и десяткам пострадавших в столице и Броварах, также повреждены жилые здания, складские помещения и объекты критической инфраструктуры.

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