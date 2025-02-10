РФ втратила на війні проти України вже понад 850 тисяч військових, - нові дані Генштабу

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 9 лютого повідомляли, що з початку доби на фронті вже відбулося 92 бойових зіткнень. Також в Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Курському напрямках.

Додамо, вчора речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що росіяни під Покровськом втратили за місяць більше, ніж у другій чеченській війні.

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