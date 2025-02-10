Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 9 февраля сообщали, что с начала суток на фронте уже произошло 92 боевых столкновений. Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Добавим, вчера представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне.

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