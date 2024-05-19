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РФ втратила в Україні за тиждень десять тисяч військових

Фото: Росія з 12 по 19 травня втратила в Україні 10 тисяч військових та 4 літаки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень з 12 по 19 травня. Зокрема, ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога та збили чотири літаки та один вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 12-19.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 10 000 осіб ліквідовано,
  • танків - 122 од.,
  • бойових броньованих машин - 255 од.,
  • артилерійських систем - 215 од.,
  • РСЗВ - 8 од.,
  • засобів ППО - 6 од,
  • літаків - 4 од.,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245,
  • крилатих ракет - 10,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 432 од,
  • спеціальної техніки - 35.

Втрати РФ в Україні

Зазначимо, що за останню добу, з 18 на 19 травня, втрати Росії у війні в Україні склали 1210 росіян. Також ЗСУ знищили 35 бойових броньованих машин.

Зазначимо, що буквально 18 травня стало відомо, що ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині. Крім того, також Су-25 українські війська "приземлили" в районі Авдіївки і 11 травня.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 5 по 12 травня, окупанти втратили 8030 військових, більше 1300 одиниць техніки та озброєння. Також ЗСУ "приземлили" літак та 274 дронів.

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Війна в Україні