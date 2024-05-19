РФ потеряла в Украине за неделю десять тысяч военных

Общие боевые потери противника на 12-19.05 ориентировочно составили:

личного состава 10 000 человек ликвидировано,

танков - 122 ед,

боевых бронированных машин - 255 ед,

артиллерийских систем - 215 ед,

РСЗО - 8 ед,

средств ПВО - 6 ед,

самолетов - 4 ед,

вертолетов - 1 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 245,

крылатых ракет – 10,

автомобильной техники и автоцистерн - 432 ед,

специальной техники - 35.

Потери РФ в Украине

Отметим, что за последние сутки, с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин.

Отметим, что буквально 18 мая стало известно, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Кроме того, также Су-25 украинские войска "приземлили" в районе Авдеевки и 11 мая.

Напомним, за прошлую неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения. Также ВСУ "приземлили" самолет и 274 дронов.