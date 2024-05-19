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РФ потеряла в Украине за неделю десять тысяч военных

Фото: Россия с 12 по 19 мая потеряла в Украине 10 тысяч военных и 4 самолета (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Стали известны потери России в войне в Украине за неделю, с 12 по 19 мая. В частности, ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 12-19.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 10 000 человек ликвидировано,
  • танков - 122 ед,
  • боевых бронированных машин - 255 ед,
  • артиллерийских систем - 215 ед,
  • РСЗО - 8 ед,
  • средств ПВО - 6 ед,
  • самолетов - 4 ед,
  • вертолетов - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 245,
  • крылатых ракет – 10,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 432 ед,
  • специальной техники - 35.

Потери РФ в Украине

Отметим, что за последние сутки, с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин.

Отметим, что буквально 18 мая стало известно, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Кроме того, также Су-25 украинские войска "приземлили" в районе Авдеевки и 11 мая.

Напомним, за прошлую неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения. Также ВСУ "приземлили" самолет и 274 дронов.

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Война в Украине