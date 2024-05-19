РФ потеряла в Украине за неделю десять тысяч военных

Стали известны потери России в войне в Украине за неделю, с 12 по 19 мая. В частности, ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 12-19.05 ориентировочно составили:
Отметим, что за последние сутки, с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин.
Отметим, что буквально 18 мая стало известно, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Кроме того, также Су-25 украинские войска "приземлили" в районе Авдеевки и 11 мая.
Напомним, за прошлую неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения. Также ВСУ "приземлили" самолет и 274 дронов.
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