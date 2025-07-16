РФ втратила ще 1170 солдатів та майже 50 артсистем на війні проти України

Нагадаємо, що станом на вечір 15 липня на фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворога проявляв на Покровському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також повідомили про нові спроби ворога прорвати оборону українських захисників. В ISW показали оновлені карти боїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.