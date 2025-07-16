РФ потеряла еще 1170 солдат и почти 50 артсистем на войне против Украины

Напомним, что по состоянию на вечер 15 июля на фронте зафиксировали 148 боевых столкновений. Наибольшую активность врага проявлял на Покровском направлении.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также сообщили о новых попытках врага прорвать оборону украинских защитников. В ISW показали обновленные карты боев.

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