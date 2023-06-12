РФ втратила першу лінію оборони у Херсонській області. Експерт пояснив, що це означає для України

Російські військові залишились без першої лінії оборони у Херсонській області. Це значно поліпшить контрнаступ українських військових.

Про це у коментарі РБК-Україна зазначив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, втрата першої лінії оборони є болісним ударом для РФ, оскільки на ній знаходиться смуга постачання, мінні поля, основні окопи та схованки з протитанковими ракетними комплексами. Тобто завдання цієї смуги - максимально уповільнити можливе просування українських сил.

"А вони залишилися без першої лінії. І у разі, якщо через деякий час щось почнеться у Херсонській області, то це все одразу почнеться на другій. Зараз росіяни переважно на ній, потроху повертаються на передову, але ситуація в Запорізькій області змушує частину контингенту перекидати туди", - вважає Коваленко.

Він також вважає, що втрата і затоплення першої ліній оборони росіян призведе до проблеми з ресурсами. Окупанти нарили багато окопів на лівобережній частині області, однак все впирається в наявність особового складу, який міг би вести повноцінну оборону. І останні випадки розвідки боєм з українського боку розкрили цю проблему.

Ситуація в Херсонській області

Осінню 2022 року українські військові звільнили від окупантів правобережну частину Херсонської області. Однак, лівий берег, як і раніше, перебуває під контролем російських сил. Окупанти продовжують тероризувати цивільних правого берега регулярними обстрілами.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна - "Вже контрнаступ? ЗСУ просуваються на півдні, є хороші новини: огляд фронту".

У ніч на вівторок, 6 червня, Росія підірвала Каховську ГЕС. Це призвело до масштабних потопів у Херсонській та Миколаївській областях. Однак це також і зруйнувало першу лінію оборони окупантів, через те, що вони не були готові до потопу.

Російські загарбники регулярно обстрілюють населені пункти на правому березі Дніпра Херсонської області. Після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, вони почали бити по містах у спробі перешкодити евакуації цивільного населення із затоплених районів.

Окупанти обстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя, сподіваючись врятуватися від потопу. Як поінформували в Офісі генпрокурора, внаслідок цього загинуло 3 особи, і травмовано 23.

Висловлюючись про таку ситуацію, президент Володимир Зеленський зазначив, що вчинки окупантів не можна порівняти навіть зі звірами.

При подібних ворожих обстрілах 8 червня загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення. Відкривали вогонь по Херсону росіяни й 9 червня, а 10-го у місті внаслідок атак постраждали два волонтери.

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