РФ лишилась крупнейшей атомной подводной лодки, ее отправили на утилизацию

В России из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

Сообщается, что "Дмитрий Донской" будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Подлодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м в длину и 23 мм в ширину).