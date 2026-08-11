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РФ втратила Крим як базу для флоту: у ВМС розкрили, навіщо ворогу півострів

16:54 11.08.2026 Вт
2 хв
Після ударів по військовій інфраструктурі роль окупованого півострова для росіян суттєво змінилася
aimg Марія Науменко
Фото: російський військовий корабель у Чорному морі (facebook.com/mod.mil.rus)

Окупований Крим перестав бути повноцінною базою російського флоту, але Москва продовжує використовувати півострів для військових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в телеефірі.

За його словами, наразі про повноцінне базування російського флоту на півострові фактично не йдеться. Водночас це не означає, що Росія відмовилася від використання Криму у військових цілях.

Українські сили продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на півострові. Йдеться про інфраструктуру, яка забезпечує подальшу присутність російських військ у регіоні.

"Там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об'єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати", - зазначив речник ВМС.

Він додав, що нині основною російською спроможністю впливати на ситуацію в регіоні залишається повітряна складова. Тобто Крим для РФ продовжує мати військове значення, але вже не як безпечне місце для базування кораблів.

У ніч на 1 серпня Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму та на півдні України.

Серед цілей були склад морських безекіпажних катерів у Чорноморському, залізничні мости в районі Чонгара та Владиславівки, а також підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Крім того, нещодавно бійці спецпідрозділу ГУР "Group 13" ліквідували в тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і військовий кран.

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Російська ФедераціяУкраїнаКримВМС України