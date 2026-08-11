РФ втратила Крим як базу для флоту: у ВМС розкрили, навіщо ворогу півострів

За його словами, наразі про повноцінне базування російського флоту на півострові фактично не йдеться. Водночас це не означає, що Росія відмовилася від використання Криму у військових цілях.

Українські сили продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на півострові. Йдеться про інфраструктуру, яка забезпечує подальшу присутність російських військ у регіоні.

"Там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об'єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати", - зазначив речник ВМС.

Він додав, що нині основною російською спроможністю впливати на ситуацію в регіоні залишається повітряна складова. Тобто Крим для РФ продовжує мати військове значення, але вже не як безпечне місце для базування кораблів.