РФ втратила за добу понад 1200 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 12 липня, по всій лінії бойового зіткнення було зафіксовано 151 бій. Найгарячішими напрямками були - Покровське та Лиманське.

Детальніше про те, що відбувалося на полі бою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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