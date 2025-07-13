РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 12 июля, по всей линии боевого столкновения было зафиксировано 151 бой. Самыми горячими направлениями были - Покровское и Лиманское

Подробнее о том, что происходило на поле боя - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.