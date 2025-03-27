ЗСУ ліквідували понад 180 росіян біля Покровська: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

З початку доби відбулося 195 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 74 авіаційних удари, застосувавши 109 керованих авіаційних бомб, 1123 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4800 артилерійських обстрілів.

Ситуація на фронтах

П’ять штурмових дій противника в районі Вовчанська зупинили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник 26 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки; наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог 32 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у напрямках Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. Наразі продовжуються 3 боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру та Предтечиного.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. Наразі продовжуються 2 боєзіткнення.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів - у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямках Малинівки і Новоолександрівки.

12 боєзіткнень продовжуються дотепер.

Ворог завдав авіаційних ударів по районах таких населених пунктів, як Яблунівка, Зоря, Новооленівка, Гродівка, Покровськ, Чунишине, Новосергіївка, Новомиколаївка, Олексіївка.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 298 окупантів, 183 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили 14 одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, п’ять броньованих машин піхоти, три квадроцикли, п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, один засіб РЕБ та міномет противника. Також значно пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, гаубицю та дві гармати.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке, чотири бойових зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив дев’ять штурмових дій у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення, противник намагався просунутися в напрямку населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 349 артилерійських обстрілів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби.