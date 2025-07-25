РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані

За минулу добу, з 24 на 25 липня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему та 76 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, що станом на вечір, 24 липня, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв зафіксована на Покровському напрямку.
Зокрема, окупанти 43 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лісовка, Звєрево, Котлино, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка та Покровськ.
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