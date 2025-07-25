РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 24 липня, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв зафіксована на Покровському напрямку.

Зокрема, окупанти 43 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лісовка, Звєрево, Котлино, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка та Покровськ.

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