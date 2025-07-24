ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На фронті за добу 130 боїв: третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Четвер 24 липня 2025 23:44
UA EN RU
На фронті за добу 130 боїв: третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 22:00, 24 липня, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі зазначили, що російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили 15 атак противника. Також ворог завдав шести авіаударів, застосувавши при цьому сім керованих авіабомб, та здійснив 190 обстрілів, п’ять із яких - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське - усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку триває бій поблизу Григорівки.

Одну атаку противника було відбито на Краматорському напрямку - в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля противника зосереджено неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 67 окупантів, з яких 49 - безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка - у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було обстріляно райони населеного пункту Залізничне. Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони, крім того - завдав авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

На інших напрямках суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за добу, з 23 на 24 липня, росіяни втратили в боях проти України ще 1050 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 86 дронів і 96 одиниць автотехніки.

Зазначимо, що втрати армії РФ з початку повномасштабної війни перевищують 1 млн осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки